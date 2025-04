Papa Francesco condizioni in miglioramento ha preparato i testi per la via Crucis

Papa Francesco. La sala stampa della Santa Sede fa sapere che le sue condizioni sono "in miglioramento dal punto di vista motorio e respiratorio. Migliora anche la voce". Bergoglio, si fa sapere ancora, "ha incontrato alcuni superiori della curia" e "ha preparato le meditazioni" della Via Crucis del Venerdì Santo in programma al Colosseo.Papa Francesco riesce a restare senza ossigeno "per lunghi periodi"In merito all'uso dell'ossigeno la sala stampa sottolinea che il Papa riesce a restarne senza per "lunghi periodi". Gli alti flussi restano solo "per uso terapeutico e, all'occorrenza, di notte".La Via Crucis sarà guidata dal cardinale ReinaPer quanto riguarda gli eventi della Settimana Santa il Papa "ha delegato a presiedere la celebrazione della messa del Crisma, di Giovedì mattina, il cardinal Domenico Calcagno, presidente emerito dell'Apsa".

