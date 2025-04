Cremlino Per la pace non aspettarsi risultati immediati Zelensky licenzia il capo amministrazione militare di Sumy

pace permanente" e che la chiave dell'accordo "riguarda i cosiddetti cinque territori" Tgcom24.mediaset.it - Cremlino: "Per la pace non aspettarsi risultati immediati" | Zelensky licenzia il capo amministrazione militare di Sumy Leggi su Tgcom24.mediaset.it L'inviato speciale Usa, Steve Witkoff ha affermato che Putin è aperto a "unapermanente" e che la chiave dell'accordo "riguarda i cosiddetti cinque territori"

Potrebbe interessarti anche:

Vertice di Riad, sul tavolo la pace in Ucraina e il meeting Putin-Trump, il portavoce del Cremlino Peskov: "Il focus del meeting sarà il restauro delle relazioni Russia-USA"

L'incontro, oltre ai colloqui di pace, sarà incentrato sul ripristino delle relazioni tra Stati Uniti e Russia Domani a Riad le delegazioni di Stati Uniti e Russia si incontreranno per discutere ...

Trump: “Zelensky mi ha inviato una lettera, è pronto a sedersi al tavolo di pace”. Cremlino vuole trattative a Minsk. Cina: “Pronti a ogni guerra”

Secondo il tycoon il presidente ucraino è pronto a siglare anche un accordo sui minerali. Macron parla alle 20 alla Francia. Polonia: “Il dialogo col leader di Kiev avda avanti” L'articolo Trump: ...

Cremlino critica Macron: schieramento forze europee in Ucraina dopo la pace

Il Cremlino boccia l'idea del presidente francese Emmanuel Macron di schierare forze europee in Ucraina "una volta firmata la pace." "Abbiamo letto le parole del presidente francese secondo cui ...

Cremlino, 'per la pace non aspettarsi risultati immediati'. Cremlino, 'per la pace non aspettarsi risultati immediati'. Cremlino, ‘per la pace non aspettarsi risultati immediati’. Ucraina, l'inviato Usa Witkoff: "Putin vuole una pace duratura". Cremlino: "Nessun risultato immediato. Ue lavora per la guerra". Cremlino, 'per la pace non aspettarsi risultati immediati'. Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Sumy, Zelensky licenzia il capo amministrazione militare. Ne parlano su altre fonti

ansa.it riferisce: Cremlino, 'per la pace non aspettarsi risultati immediati' - Gli Usa e la Russia continuano i contatti attraverso diversi canali per arrivare a un cessate il fuoco in Ucraina, ma "la materia è così complessa che è difficile aspettarsi risultati immediati". Lo h ...

Segnala ansa.it: Cremlino, desiderio di pace ma molti aspetti su cui lavorare - Il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, sostiene che Putin non abbia cancellato l'ordine di non colpire le infrastrutture energetiche ucraine. Mosca e Kiev si dicono d'accordo per interrompere i ...

Lo riporta informazione.it: Spiragli di pace tra Russia e Ucraina: il Cremlino apre al dialogo, ma i nodi restano - Dopo oltre tre anni di guerra, la possibilità di una tregua stabile tra Russia e Ucraina sembra farsi strada, seppur tra mille incertezze. L’ultima missione diplomatica a San Pietroburgo, guidata dall ...