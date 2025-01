Cityrumors.it - USA, robot per pulire casa contro i proprietari | Attacco hacker a distanza: rischi e conseguenze

Leggi su Cityrumors.it

USA, anche gli elettrodomestici sono un problema: iperrappresentano uno seati. Le possibili.Le macchine ribelli. Stavolta non si tratta di un film della saga “Terminator”. Negli Stati Uniti d’America sta avvenendo davvero la rivolta dei. In molti pensavano di assistere a un’innovazione tecnologica, ma la domotica – in queste settimane – potrebbe rappresentare un’arma a doppio taglio.atiaspirapolveri negli USA – cityrumors.itChiedere a Daniel, uomo di mezza età la cui vicenda ha fatto il giro dei quotidiani americani e non solo, il quale stava comodamente seduto sul divano disua quando ilche solitamente usa per(funge da aspirapolvere elettrico) ha iniziato a insultarlo pesantemente con epiteti a sfondo razziale, inseguendolo per buona parte del salotto.