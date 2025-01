Secoloditalia.it - Trump avverte Putin: «La guerra in Ucraina deve finire, con le buone o con le cattive»

L’avvertimento è arrivato via social:«fermare questaridicola» o sarà colpito da «sanzioni a un livello alto» su qualsiasi cosa arrivi dalla Russia. Donaldha lanciato il suo messaggio al Cremlino attraverso Truth, smentendo ancora una volta tutte le illazioni di chi lo vorrebbe simpatizzante nei confronti del presidente russo e pronto a scaricare l’: «Trova una soluzione e ferma questaridicola»«Se non facciamo un accordo, e se non lo facciamo presto, non ho altra scelta che introdurre tasse e dazi, sanzioni a un alto livello su qualsiasi cosa sia venduto dalla Russia agli Stati Uniti e a diversi altri Paesi partecipanti», ha scritto, rivolgendosi al presidente russo Vladimir, al quale «fa un grande favore», suggerendogli di «trovare ora una soluzione e fermare questaridicola!».