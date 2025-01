Ilnapolista.it - Luis Enrique: «Kvaratskhelia lo seguivamo da anni, è un giocatore differente»

Khvichaè approdato settimana scorsa in Francia per unirsi al Psg. E il tecnicoha speso belle parole sull’ala ex Napoli.: «loda, è un»Ai microfoni di Sky Sport, l’allenatore spagnolo ha dichiarato:«Kvara lo seguiamo dae lo abbiamo sempre voluto. Non potrà giocare per ora in Champions, ma resterà con noi per diversi. E’ un, l’ha dimostrato a Napoli e me lo ricordo personalmente quando abbiamo giocato Spagna-Georgia, ha delle qualità enormi».L’Equipe entusiasta dell’arrivo del georgiano al PsgIl quotidiano francese scrive:Ha un nome impronunciabile, viene da un paese che solo il 7% dei francesi sa dove si trova su una cartina geografica e non ha la faccia di un playboy.