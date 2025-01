Iodonna.it - La showgirl si avvicina al suo 45esimo compleanno con una pelle compatta e levigata: è grazie al trattamento viso che abbina esosomi e microneedling. Di cosa si tratta?

Leggi su Iodonna.it

L’8 febbraio spegnerà 45 candeline, ma la verità è che ildi Elisabetta Gregoraci non mostra un segno di invecchiamento. Ladellae modella è radiosa,. Ma qual è il suo segreto anti age? Di recente, ha condisu Instagram ildi medicina estetica al quale si affida per rigenerare la cute e mantenerla radiosa. Sidel facial con, veicolati attraverso il. Un’accoppiata potente che sta conquistando il mondo della medicina estetica rigenerativa. Ma come funziona? E quali sono i benefici per la? Abbiamo posto queste domande ad un esperto: ecco checi ha spiegato degli ingredienti del momento, gli. Tutti li cercano, tutti li vogliono, e i motivi non mancano. Alessia Marcuzzi prova lo skin icing,fai da te per ladelconsono?Partiamo dalla base.