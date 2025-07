Altro che Grealish e Sterling | per l’esterno del Napoli è ballottaggio a due

Ndoye al Nottingham ha cambiato i piani del Napoli. Ora si cambia strada, ma il ballottaggio è fra due nomi molto graditi a mister Conte (LaPresse) – serieanews.com Il passaggio di Dan Ndoye al Nottingham Forest ha scompaginato i piani del Napoli. Fino a qualche giorno fa, nonostante la fatica con il Bologna, la sensazione era che alla fine si sarebbe trovata una quadra. Si trattava, come spesso capita, di limare, aspettare, alzare un po’ l’offerta e chiudere. Invece il club inglese si è infilato nel mezzo, ha fatto tutto in 48 ore, e ha sparigliato il tavolo. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Altro che Grealish e Sterling: per l’esterno del Napoli è ballottaggio a due

Infortuni Napoli, non soltanto Lobotka: novità da un altro big - Per il Napoli, oltre che su Lobotka, ci sono delle novità su un altro big di Conte. Il Napoli di Antonio Conte, dopo aver battuto il Lecce sabato scorso, è pronto per un’altra tappa fondamentale verso lo scudetto.

Napoli-Genoa (domenica 11 maggio 2025 ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Gli azzurri possono fare un altro passo verso lo scudetto - Conte è stato profeta in patria e l’insidiosa trasferta sul campo del Lecce si è risolta con la vittoria 1-0 grazie alla punizione di Raspadori, con il Napoli che ha mantenuto il vantaggio sull’Inter confermando l’antico teorema secondo il quale i campionati si vincono con la migliore difesa e gli azzurri nelle ultime quattro vittorie […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici

Non solo De Bruyne, altro nome dalla Premier per il Napoli: Manna scatenato - Il Napoli è pronto a scatenarsi nella prossima sessione di calciomercato, in Premier League oltre De Bruyne c’è un altro nome Il Napoli, da quanto emerso nelle ultime ore, sembra intenzionato a divertirsi e sorprendere in vista della prossima sessione estiva di calciomercato.

Sterling-Napoli, Gazzetta: sarebbe ideale per Conte, ma c'è bisogno di uno sforzo comune - Sfumato Dan Ndoye, diretto al Nottingham Forest, il Napoli è ora a caccia di un altro profilo di rilievo per l'esterno d'attacco da regalare ad Antonio Conte. msn.com scrive

Napoli su Sancho e Sterling. Sulla lista anche Grealish e Zaccagni, Chiesa in seconda fila - Sul giocatore c'è però il veto di Maurizio Sarri, che ha fatto sapere a Lotito di non accettare una sua ... Come scrive calciomercato.com