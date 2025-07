Ti ripresento i tuoi | trama cast e curiosità sul film di Sky Cinema Comedy

Il cinema francese propone spesso commedie che combinano umorismo, emozioni e riflessioni sulla propria identità. Tra le produzioni più recenti spicca “Ti ripresento i tuoi” (titolo originale: La Ch’tite Famille ), un film del 2018 diretto e interpretato da Dany Boon. Questa pellicola, trasmessa su piattaforme come Sky Cinema Comedy, affronta con leggerezza e sensibilità il tema delle radici familiari e delle scelte di vita. Di seguito si analizzano gli aspetti principali della produzione, dal cast alle location di ripresa, fino alla trama. regia, produzione e interpreti principali del film. chi ha diretto e prodotto “ti ripresento i tuoi”. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Ti ripresento i tuoi: trama, cast e curiosità sul film di Sky Cinema Comedy

