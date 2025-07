Annunciato il ritorno dell'ispettrice Petra Delicato su Sky e in streaming su NOW con un rapido teaser che fornisce un assaggio dei nuovi episodi. Paola Cortellesi sta per fare ritorno su Sky e NOW con una nuova stagione di Petra, atipica serie poliziesca dove è affiancata da Andrea Pennacchi. Il breve teaser lanciato quest'oggi annuncia il ritorno della serie, previsto per ottobre in esclusiva su Sky Cinema e in streaming solo su NOW. Diretta da Maria Sole Tognazzi, la serie vede Cortellesi nei panni dell'ispettrice Petra Delicato, schietta e con pochi peli sulla lingua. Pennacchi interpreta il fidato viceispettore Antonio Monte, poliziotto vecchio stampo prossimo alla pensione. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Petra: Paola Cortellesi torna nei panni dell'ispettrice di polizia nel teaser della terza stagione