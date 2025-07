Rai Kids il nuovo direttore Roberto Genovesi promette il ritorno degli anime in TV | Il primo sarà Goldrake

Roberto Genovesi, nuovo direttore di Rai Kids, annuncia il ritorno degli anime sulla TV pubblica e una strategia innovativa per l'animazione che comprende anche una fascia mattutina su Rai 2. Con una visione audace e un passato da autore, giornalista e appassionato di cultura pop, Roberto Genovesi inaugura una stagione di svolta per Rai Kids. Alla guida della direzione dedicata all'infanzia e all'adolescenza, promette un ritorno degli anime in TV, un rilancio dell'animazione italiana e nuove modalit√† per dialogare con il pubblico pi√Ļ giovane. Un nerd al comando: la visione di Genovesi Un passato da traduttore di fumetti, autore di videogiochi, romanziere e direttore di festival, ma anche una vita vissuta tra le pieghe della cultura pop: √® questo il bagaglio con cui Roberto Genovesi arriva alla direzione di Rai Kids.

Pescara, 31 maggio 2025 ‚ÄstSul palco di Cartoons on the Bay (il festival organizzato dalla Rai a Pescara),il neo direttore di Rai Kids¬† Roberto Genovesi si presenta al settore dell‚Äôanimazione con un discorso molto diretto, in cui la parola chiave¬†√® ‚Äúdiscontinuit√†‚ÄĚ.

Il direttore di Rai Kids, Roberto Genovesi, annuncia: ¬ęGli anime torneranno in tv. √ą gi√† in corso una selezione mirata. I primi risultati si vedranno nel 2026. Sono un vecchio nerd e un fan di questo mondo. Uno di voi che √® finito al comando, preparatevi a stupirvi¬Ľ

