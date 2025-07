UNICEF WFP Agenzie ONU | a Gaza oltre 320.000 bambini a rischio di malnutrizione acuta

PiĂą di 500.000 persone, quasi un quarto della popolazione di Gaza, stanno vivendo condizioni simili alla carestia, mentre il resto della popolazione sta affrontando livelli di fame di emergenza.. 29 luglio 2025 – Gaza affronta il grave rischio di carestia, poichĂ© il consumo di cibo e gli indicatori nutrizionali hanno raggiunto i livelli peggiori dall’inizio del conflitto, secondo i dati condivisi nell’ultimo Allerta IPC  (Integrated Food Security Phase Classification). L’Allerta IPC evidenzia che due delle tre soglie di carestia sono state superate in alcune parti della Striscia. Il World Food Programme delle Nazioni Unite (WFP) e l’UNICEF avvertono che non rimane molto tempo per organizzare una risposta umanitaria su vasta scala. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Perché a Gaza (nel silenzio) si muore di fame, a rischio 71mila bambini e 17mila mamme: “A breve verrà dichiarata la carestia” - “Le famiglie di Gaza stanno morendo di fame mentre il cibo di cui hanno bisogno è fermo al confine. Non possiamo farglielo arrivare a causa del divieto totale di aiuti umanitari”.

Onu, piano Israele mette a rischio sopravvivenza a Gaza - L’alto commissario dell’Onu per i diritti umani, Volker Turk, ha affermato che il nuovo piano di Israele per conquistare Gaza “accresce le preoccupazioni” circa la capacità dei palestinesi di continuare a vivere nel territorio “come gruppo”.

Dopo mesi di guerra e il blocco degli aiuti umanitari Gaza è a rischio critico di carestia - Gaza è il territorio più colpito al mondo dall'insicurezza alimentare: la fame estrema minaccia oltre un milione di persone dopo 19 mesi di guerra e il taglio degli aiuti internazionali.

Flavio Novara, Alkemia, 20 luglio 2025 Anche a Deir El Balah è iniziato il bombardamento della zona di Gaza dove risiedono le ONG. Ogni giorno ci sono ordini di evacuazione in tutta Gaza. Siamo ormai arrivati all’85% della striscia sotto ordine di evacuazion Vai su Facebook

Gaza affronta il grave rischio di carestia, poiché il consumo di cibo e gli indicatori nutrizionali hanno raggiunto i livelli peggiori dall'inizio del conflitto, secondo i dati condivisi nell'ultimo A

L'Unicef accoglie con favore l'annuncio da parte di Israele di attuare le pause umanitarie più urgenti per aumentare l'accesso alla consegna degli aiuti all'interno ed in tutta Gaza, mentre continua a