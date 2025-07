West Nile nel Lazio c' è una terza vittima | Era tra i primi contagiati

Terza vittima della West Nile nel Lazio. È un uomo di 86 anni morto all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Era tra i primi contagiati nel territorio ed era in terapia. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - West Nile nel Lazio, c'è una terza vittima: «Era tra i primi contagiati»

Lunedì pomeriggio un uomo di 80 anni è morto nel Casertano a causa del West Nile. Si tratta della terza vittima del virus. In mattinata un uomo di 77 anni è deceduto a Roma mentre una donna di 82 anni, è morta la scorsa settimana. Sono 44 i casi confermati Vai su Facebook

