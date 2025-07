Festa del Cinema 2025 | ecco le giurie con Paola Cortellesi Santiago Mitre e Barbara Ronchi

Annunciate le giurie della 20ÂŞ edizione della Festa del Cinema di Roma: Paola Cortellesi presidente del Concorso Progressive Cinema, Santiago Mitre guida il premio alla Miglior Opera Prima con Barbara Ronchi. La Festa del Cinema di Roma, diretta da Paola Malanga e presieduta da Salvatore Nastasi, ha annunciato oggi le giurie ufficiali della ventesima edizione, in programma dal 15 al 26 ottobre 2025 all’ Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Due le commissioni principali che assegneranno i riconoscimenti per le sezioni competitive Progressive Cinema e Miglior Opera Prima. Progressive Cinema: la giuria. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Festa del Cinema 2025: ecco le giurie con Paola Cortellesi, Santiago Mitre e Barbara Ronchi

In questa notizia si parla di: cinema - festa - giurie - paola

Torna Cinema in festa dall’8 al 12 giugno - Al via la sesta edizione di CINEMA IN FESTA, l’imperdibile occasione per vedere i film al cinema a un prezzo speciale.

Le eccellenze di Sermoneta in un documentario per la Festa del Cinema di Roma - Sermoneta al centro di un documentario che verrà presentato al prossimo Festival del Cinema di Roma nell’ambito del progetto Lepini Green, un’iniziativa che promuovere la gestione integrata e certificata del patrimonio agro-forestale, l’utilizzo di energie rinnovabili, il turismo sostenibile e le.

Catherine Deneuve torna al cinema con Spirit World – La Festa delle Lanterne, dal 26 giugno 2025 - Catherine Deneuve, icona indiscussa del cinema europeo, torna sul grande schermo con Spirit World – La Festa delle Lanterne, un viaggio emozionante tra la vita e l’Aldilà diretto dal maestro del cinema singaporiano Eric Khoo.

Festa del Cinema, Paola Cortellesi presiederĂ la giuria del Concorso; Paola Cortellesi presiederĂ la giuria della Festa del Cinema 2025; Paola Cortellesi sarĂ presidente di giuria alla Festa del Cinema.

Festa del Cinema di Roma, ecco la giuria guidata da Cortellesi - La Festa del Cinema di Roma, presieduta da Salvatore Nastasi con la direzione artistica di Paola Malanga, annuncia le giurie della ventesima edizione, che si svolgerà dal 15 al 26 ottobre 2025 ... Segnala ansa.it

Paola Cortellesi presiederà la giuria della Festa del Cinema - L'attrice, regista e sceneggiatrice Paola Cortellesi presiederà la giuria del Concorso Progressive Cinema, la sezione competitiva della Festa del Cinema di Roma. ansa.it scrive