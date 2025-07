Inaugurato il viadotto del porto di Pra' | Nuove prospettive per il prolungamento della fascia di rispetto verso Voltri

È stato inaugurato, dopo anni di lavori, il viadotto che collega direttamente il porto di Pra' al casello autostradale dell'A10. L'opera fa parte del programma avviato dopo la tragedia del ponte Morandi per dare a Genova un'accessibilità migliore e più efficiente: un programma straordinario. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

