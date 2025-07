Nasce l’Orchestra nazionale dei licei musicali | il debutto il 30 ottobre Candidature entro il 12 settembre NOTA

Dal prossimo anno scolastico, gli studenti dei Licei musicali italiani avranno la possibilità di far parte di un'orchestra nazionale. È quanto previsto da un'iniziativa del Ministero dell'Istruzione e del Merito, che punta a valorizzare i percorsi formativi legati alla musica e a offrire nuove opportunità di crescita culturale e umana.

Il San Leo Festival si conclude col gran finale del concerto dell’Orchestra del Campus nazionale dei licei musicali, composta da sessanta giovani musicisti giunti a San Leo da tutta Italia per partecipare a uno stage residenziale, giunto alla nona edizione, unic Vai su Facebook

Nasce l'Orchestra nazionale dei licei musicali: il debutto il 30 ottobre. Candidature entro il 12 settembre. NOTA; Orchestra nazionale dei licei musicali: nasce il Comitato tecnico-scientifico; Elisa Cerocchi confermata presidente del Campus internazionale di musica: Per me è una famiglia.

Orchestra nazionale dei licei musicali: nasce il Comitato tecnico-scientifico - Dalle pagine facebook di Natascia Chiarlo e del Liceo Musicale Alfano I di Salerno si apprende che martedì scorso 15 luglio “nella sala dei ministri del MIM si è insediato il Comitato tecnico scientif ... Scrive tecnicadellascuola.it

