Federcepicostruzioni Lombardi | Pnrr cresce la spesa ma il traguardo 2026 resta lontano Occorre un piano

L’attuazione finanziaria del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) registra un’accelerazione significativa. Secondo i dati trasmessi dalla Struttura di missione della Presidenza del Consiglio dei ministri al Servizio studi di Camera e Senato, alla data del 31 maggio 2025 risultano effettuati pagamenti per 79 miliardi di euro, equivalenti a oltre il 40% dei 194,4 miliardi complessivamente attribuiti all’Italia nell’ambito del programma Next Generation EU. Tale risultato rappresenta un incremento di circa 15 miliardi rispetto al consuntivo di fine 2024 e corrisponde a una dinamica di spesa attuale pari a 3 miliardi di euro mensili, in netta crescita rispetto alla media mensile di 1,57 miliardi registrata nel 2024. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: piano - pnrr - federcepicostruzioni lombardi - cresce

La piscina è pronta, per Metromare e waterfront piano B: a che punto siamo a Rimini con i 441 progetti del Pnrr - Svetta praticamente conclusa la nuova piscina, crescono le nuove scuole ed entro fine maggio partiranno i cantieri per due mense.

Pnrr, Foti: «Serve accelerazione sulla spesa, ma non si toglierà nulla al Piano, si aggiungerà» - «Nessuno nasconde che il livello della spesa debba trovare un’accelerazione ». Non si sbilancia il ministro degli Affari europei e del Pnrr, Tommaso Foti, oggi nell’Aula della Camera dei deputati per riferire sulla revisione degli investimenti e delle riforme inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza ( Pnrr ).

Foti smonta le fake news sul Pnrr: “Neanche un euro dirottato per spese militari. Il piano va avanti e non è stato stravolto” - «Che i fondi del Pnrr vadano verso le armi non so dove l’avete tirato fuori, perché il regolamento del Pnrr non si può violare, e per parlare del fatto di costruire missili al posto di ospedali con il termine del 30 giugno 2026 devo supporre che si abbia scarsa conoscenza dei tempi che servono sia per costruire i missili, sia per costruire gli ospedali.