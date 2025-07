Rapina da 80mila euro perdono le banconote nella fuga | quattro arresti

Bologna, 29 luglio 2025 – Hanno atteso che l'uomo arrivasse per ritirare i soldi e poi sono entrati in azione aggredendolo, fuggendo con il denaro, oltre 80mila euro. Un ragazzo ha visto i rapinatori  scappare, perdendo delle banconote lungo la strada, e ha deciso di chiamare la polizia. È iniziata così un'attività lampo coordinata dall’Ufficio prevenzione generale della questura, che ha permesso in 20 minuti di arrestare quattro rapinatori, tutti di origine campana, e recuperare la refurtiva. L'episodio è avvenuto la scorsa settimana in zona stazione, dove una cittadina quarantenne cinese aveva preso appuntamento con un parente che le aveva prestato del denaro per restituirglielo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rapina da 80mila euro, perdono le banconote nella fuga: quattro arresti

In questa notizia si parla di: 80mila - euro - banconote - quattro

Selvaggia Lucarelli condannata a pagare 80mila euro per avere diffamato lo 'psicologo di Bibbiano' - AGI - Il Tribunale di Torino ha condannato Selvaggia Lucarelli a risarcire 65mila euro allo psicoterapeuta Claudio Foti, lo psicologo assolto nell'indagine su presunti abusi nella vicenda di Bibbiano, per averlo diffamato in cinque articoli pubblicati sul ‘Fatto Quotidiano' tra il luglio 2019 e l'ottobre 2020 e a una sanzione pecuniaria di 15mila euro.

Calci, pugni e spari per avere 80mila euro: tre uomini della Società condannati per il raid punitivo in un autoparco - Pretendevano 80mila euro quale somma di un credito per la vendita di un'auto, già estinto e quindi del tutto inesistente: per questo motivo, il 3 settembre del 2016, quattro persone fecero irruzione nell'abitazione del titolare di un autoparco sulla Statale 16 aggredirono con calci e pugni.

Castelli Romani – Estorce 80mila euro a un ristoratore, arrestato 42enne di Albano Laziale - L’uomo, ex dipendente dell’imprenditore, minacciava la vittima richiamandosi alla criminalità organizzata CRONACA – CASTELLI ROMANI.

Rubano incappucciati 80mila euro, ma perdono banconote per strada: arrestati; Rapina da 80mila euro, perdono le banconote nella fuga: quattro arresti; Nell’auto avevano ottantamila euro. Rivolta d’Adda, in quattro nei guai per ricettazione dopo il blitz in una banca di Brescia.

Rubano incappucciati 80mila euro, ma perdono banconote per strada: arrestati - I criminali, tutti con precedenti, hanno tentato la fuga ma sono stati braccati dalla Polizia dopo la segnalazione di alcuni passanti ... Si legge su rainews.it

Pioggia di banconote false da 20 e 50 euro a Napoli: 80mila euro ... - Oltre 80mila euro di banconote false in tagli da 50 e 20 euro trovati a Porta Nolana. fanpage.it scrive