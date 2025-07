La bomba delle chat del ricatto per l' audio di Bova | Se tutto questo diventa pubblico

Il caso Raoul Bova, da uno dei tanti pettegolezzi finiti nelle mani di Fabrizio Corona, si è rapidamente trasformato in uno scandalo oggetto dell'attenzione della Procura di Roma. L'indagine coordinata dalla pm Eliana Dolce con l'ausilio della polizia postale sta rivelando i retroscena del presunto tradimento dell'attore nei confronti della sua compagna (e collega) spagnola Rocío Muñoz Morales. Secondo quanto emerso sinora, a fondamento dell'inchiesta ci sarebbe un ricatto orchestrato dalla modella e aspirante attrice con la quale Bova avrebbe avuto una relazione nascosta – Martina Ceretti, 23 anni – insieme all'amico pr milanese Federico Monzino. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - La bomba delle chat del ricatto per l'audio di Bova: “Se tutto questo diventa pubblico...”

