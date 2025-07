Made in Italy e l’impegno di Illumia

Sono rimasto molto dispiaciuto dopo aver letto che è naufragato il progetto lanciato dal patron di Illumia, Francesco Bernardi, sul Museo dell'italianità . Peccato. Sarebbe stata una bella occasione per arricchire il proprio patrimonio culturale e metterlo a disposizione insieme al resto di cittadini e turisti. Che succederà adesso? Non ci sono proprio più speranze di rilanciare l'idea? Guido Franzoni Risponde Beppe Boni Francesco Bernardi è un imprenditore di valore nel settore dell'energia e un filantropo che da anni mette a disposizione le proprie risorse per la cultura di questa terra. Un personaggio così bisogna tenerselo stretto e forse la stessa Bologna dovrebbe valorizzarlo di più e meglio.

