Tradito dal nervosismo fermato per controllo | trovati 17 chili di artifizi pirotecnici

LECCE – Un 33enne residente a Squinzano è stato denunciato a piede libero dopo essere stato trovato in possesso di materiale esplodente per oltre 17 chilogrammi. Una scoperta casuale, il grosso era in casa, ma iniziata con un normale controllo di polizia in strada.Tutto ha avuto inizio ieri. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

In questa notizia si parla di: controllo - tradito - nervosismo - fermato

Reati ambientali legati alla mareggiata di Rapallo, arrestato l'imprenditore campano latitante: tradito da un controllo medico - La Squadra Mobile di Genova e Napoli hanno tratto in arresto l'imprenditore campano Pasquale Capuano che, da circa due mesi, si era sottratto all'esecuzione del provvedimento restrittivo

Napoli, arrestato imprenditore latitante: tradito da un controllo medico - (LaPresse) La Polizia di Stato di Genova unitamente a quella di Napoli, nell’ambito del progetto Wanted, promosso dal Servizio centrale operativo della Polizia di Stato e finalizzato alla cattura dei latitanti di spessore rilevante, ha arrestato un imprenditore campano, “importante latitante, il quale da circa due mesi, si era sottratto all’esecuzione del provvedimento restrittivo emesso nei suoi confronti”.

Tradito dal nervosismo, fermato per controllo: trovati 17 chili di artifizi pirotecnici https://ift.tt/cO9ZBbN https://ift.tt/wZCSjLv Vai su X

Tradito dal nervosismo, fermato per controllo: trovati 17 chili di artifizi pirotecnici; Tradito dal nervosismo, fermato per controllo: trovati 17 chili di artifizi pirotecnici; Fermato per un controllo, nascondeva in auto 17 chili di fuochi d'artificio. Nei guai 33enne.

Fermato al casello dell’A14, tradito dal nervosismo: a bordo 370 grammi di droga - In casa trovati materiale per confezionamento e taglio, più bilancino di precisione ... Scrive lecceprima.it