Tempo di lettura: 2 minuti Pini da abbattere all’Arenella, arriva lo stop. A sospendere il taglio dell’esemplare sito all’angolo tra via Netti e via Naccherino, in programma domani 30 luglio, è stato lo stesso condominio dove insiste l’albero. Decisivo l’intervento dell’avvocato Fabio Procaccini, delegato provinciale della Lipu. Il 25 luglio ha inviato una mail all’amministratore condominiale. Nella missiva ha rappresentato che “siamo in pieno periodo di nidificazione della fauna selvatica”. Inoltre, i pini di via Naccherino costituiscono “ vere e proprie, non che ultime, nursery di rigenerazione della popolazione di uccelli della zona”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Pini da abbattere all’Arenella, taglio rinviato a data da destinarsi: c’è la nidificazione degli uccelli