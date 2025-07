PNRR edilizia scolastica | il 31 luglio webinar MIM su comunicazione e pubblicità interventi AVVISO

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha organizzato per il 31 luglio 2025, alle ore 11.00, un webinar dedicato agli aspetti comunicativi e pubblicitari relativi agli interventi finanziati con fondi del PNRR, nell’ambito dell’edilizia scolastica. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: pnrr - edilizia - scolastica - luglio

Integrazione delle graduatorie con idonei, assunzioni straordinarie da concorsi PNRR, mobilità dei DS, fondi incrementati per edilizia e welfare scolastici. La scheda UIL sul decreto scuola in fase di conversione - Il 22 maggio è stato approvato al Senato il disegno di legge di conversione del decreto 45/2025, anche noto come "decreto scuola".

Pnrr a Napoli, oltre 80 progetti strategici: dalla digitalizzazione ai trasporti, dall’edilizia alle scuole - A partire dal 2021, il Comune di Napoli ha avviato una serie di progetti di investimento strategici con la finalità di promuovere lo sviluppo urbano, sociale ed economico della città .

Commissione Speciale attuazione Pnrr: nuovo aggiornamento sullo stato degli interventi Il presidente Stefano Lisci: “avanzamento positivo dello stato di attuazione, in linea con la media nazionale, seppur con delle criticità su alcune specifiche situazioni che s Vai su Facebook

Edilizia scolastica, è in vigore la Legge PNRR Scuola pubblicata in Gazzetta Ufficiale; Pnrr per la scuola, la Camera vota la fiducia. Ecco cosa cambia; Edilizia scolastica, dalla Provincia progetti per 165 milioni di euro.

Altro che precari o edilizia scolastica, il governo stanzia 260 milioni di euro per le polizze sanitarie private del comparto - È questa la cifra stanziata dal governo Meloni per la scuola. Secondo ilfattoquotidiano.it

Pnrr, ecco perché all’Italia serve un miracolo - Il Paese ha rispettato il 43% delle scadenze previste dal Next Generation Eu. Segnala milanofinanza.it