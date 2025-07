Ascolti di successo per La Ruota della Fortuna | ieri l’hanno visto oltre i 4 mln di persone

Il programma condotto da Scotti, che ha preso il posto di Paperissima dopo il TG5, sta facendo registrare risultati importanti. 🔗 Leggi su Golssip.it © Golssip.it - Ascolti di successo per La Ruota della Fortuna: ieri l’hanno visto oltre i 4 mln di persone

In questa notizia si parla di: ascolti - successo - ruota - fortuna

Debutto de Isola dei Famosi: successo d’ascolti e incidente con accendino a Playa Giovani - Il debutto stagionale de Isola dei Famosi si è distinto per aver conquistato un notevole successo in termini di ascolti.

Forum chiude la stagione con un successo di ascolti tv: cosa va in onda al suo posto da lunedì 2 giugno - Venerdì 30 maggio Forum e Lo Sportello di Forum con Barbara Palombelli hanno chiuso i battenti per questa stagione televisiva e hanno dato il loro arrivederci a settembre.

Ascolti tv dal 26 maggio al 1° giugno: crollo per l’isola e il volo, successo per le iene e belve - Gli ascolti televisivi della settimana dal 26 maggio al 1° giugno offrono un quadro dettagliato dell’andamento delle principali trasmissioni sulle diverse reti nazionali.

BIS, ANZI... TRIS! TV TEMPTATION ISLAND - In onda martedì, mercoledì e giovedì! Incredibile! Simo Chiarion Canale 5 sferra l'attacco estivo. Dopo aver schierato, con super successo "La Ruota della Fortuna" (che fa ascolti alla grande, invernali, schiaccian Vai su Facebook

Il successo de La Ruota della Fortuna? Parlano i numeri... Per capire l’impatto del programma nell’access prime time di Canale 5, abbiamo preso in considerazione i dati d’ascolto del 22 luglio dal 2010 al 2025. #LaRuotaDellaFortuna #AscoltiTV #Canale Vai su X

Il successo de La Ruota della Fortuna che sta dando nuova linfa a Canale 5; La ruota della fortuna trionfa e Rai1 crolla, Gerry Scotti potrebbe tenere testa a Stefano De Martino e Affari tuoi; Ascolti TV di giovedì 17 luglio: successo per “La Ruota della Fortuna” e “Temptation Island”.

Ascolti strepitosi per "La Ruota della Fortuna": 4.6 milioni di telespettatori. Scotti insegue De Martino - La puntata andata in onda ieri, lunedì 28 luglio, invece, ha fatto ancora di più. Lo riporta today.it

La ruota della fortuna infrange ogni record: che numeri per Gerry Scotti! - Record assoluto per La ruota della fortuna Ieri sera è andata in onda un'altra elettrizzante puntata del game show condotto da Gerry Scotti. Come scrive msn.com