Dazi l' accordo traballa La Ue pubblica un testo differente da quello americano | Intesa non vincolante sulla web tax decidiamo noi

Il portavoce della Commissione: «Non cambiamo le nostre regole sul digitale e nemmeno sugli standard alimentari».

Stop ai dazi dopo l’accordo Usa-Cina, firmata la tregua - Durante le trattative sui dazi doganali tenutesi tra Cina e Stati Uniti in Svizzera, i due Pasi si sono accordati per una sospensione delle tariffe che si erano imposti reciprocamente nella recente escalation della guerra commerciale voluta da Donald Trump.

Dazi, Trump pronto ad accordo commerciale con il Regno Unito - Il presidente americano Donald Trump  dovrebbe annunciare che gli Stati Uniti raggiungeranno un accordo commerciale con la Gran Bretagna.

Accordo Usa-Cina: dazi ridotti per 90 giorni. Xi: “Non ci sono vincitori in una guerra commerciale” - Stati Uniti e Cina hanno raggiunto un accordo per ridurre – almeno temporaneamente – i reciproci dazi doganali aggiuntivi imposti nell’ultimo mese.

Dazi le ultime notizie in diretta | L'accordo traballa, la Ue pubblica un testo differente da quello Usa: «Intesa non è vincolante, sulla web tax decidiamo noi»; L' Ue pubblica la nota sui dazi ci sono differenze con gli Usa | Giuridicamente non vincolante sulle tasse web decidiamo noi; Dazi la nota della Ue differente da quella Usa | Sulle tasse digitali decidiamo noi.

L’accordo sui dazi non è un disastro economico, ma politico sì - In fondo l’Unione europea ha contenuto i danni ma davanti a Trump ha perso l’ennesima occasione per mostrarsi coesa e forte. huffingtonpost.it scrive

Dazi, i punti controversi dell’accordo Usa-Ue su tariffe e settori coinvolti - Il patto scozzese annunciato da Trump e von der Leyen porta le tariffe complessive al 15%, ma restano i dubbi sui settori esclusi. Secondo repubblica.it