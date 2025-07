Via Oblach i Comitati di Isola Sacra | La riqualificazione era attesa da tempo

Fiumicino, 29 luglio 2025 – “ Apprendiamo della prossima riqualificazione dell’area verde sita alla fine di Via Oblach in localitĂ Isola Sacra. I cittadini, del quartiere e delle strade limitrofe, aspettavano da molto tempo che venisse finalmente portato a termine una progettualitĂ che gioverĂ a tutto il quadrante abitativo. La realizzazione dei parcheggi a servizio della zona e della adiacente area verde sono sicuramente migliorativi rispetto alla situazione in essere, perchĂ© permetterĂ ai residenti della zona ed ai frequentatori della palestra di parcheggiare comodamente usufruendo di tali servizi e disporre di un’area verde di intrattenimento pubblica”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

