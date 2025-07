Ibiza Altea | A Too Hot To Handle non potevo parlare di mio figlio Mi sfogai con Yomely anche lei è madre

Ibiza Altea ha parlato sui social dell'esperienza a Too Hot To Handle, vissuta lontana dal figlio. La modella ha raccontato di aver pianto con Yomely Fernandez per la mancanza: "Mi sono aperta perchĂ© anche lei è mamma. Ma non potevo parlarne, era tutto registrato". 🔗 Leggi su Fanpage.it

