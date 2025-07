Torna a vedere il primo paziente al mondo trattato con la nuova terapia genica messa a punto da Tigem

aaTorna a vedere il primo paziente al mondo trattato con una nuovaterapia genica a ‘doppio vettore’ per una rara malattia della retina. Il risultato sul primo paziente al mondo trattato, ottenuto dalla Clinica oculistica dell’Università degli Studi della Campania ‘Vanvitelli’, è stato presentato oggi nella sede del Rettorato dell’Ateneo. La terapia è stata messa a punto dall’Istituto Telethon di Genetica e Medicina di Pozzuoli (Tigem). Il 38enne era affetto dalla sindrome di Usher di tipo 1B, una rara malattia genetica che si manifesta con cecità e sordità . A un anno dall’intervento la vista è stata recuperata. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

