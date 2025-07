Temporali di metà giugno l’Emilia-Romagna dichiara lo stato di crisi regionale

Allagamenti, interruzioni stradali, danni a edifici pubblici e privati, frane: la Regione Emilia-Romagna ha dichiarato lo stato di crisi regionale per i territori colpiti dall’ondata di maltempo del 16 e del 17 giugno 2025, che ha interessato in particolare le aree collinari e pedecollinari delle. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

In Emilia Romagna come in Francia e Inghilterra, ipotesi “spring break” e anno scolastico più lungo, in classe fino alla fine di giugno - La Regione Emilia-Romagna sta valutando una possibile riforma del calendario scolastico, introducendo una novità assoluta per l’Italia: lo "spring break", una pausa primaverile ispirata ai modelli di Francia e Inghilterra.

Si conclude il progetto “A scuola di legalità ”, l’iniziativa sul tema della legalità nelle scuole dell’Emilia Romagna. Appuntamento il 5 giugno presso l’Università di Parma - Si svolgerà giovedì 5 giugno, a partire dalle ore 9.45, presso l’Aula dei Filosofi dell’Università di Parma, l’evento conclusivo del percorso didattico “ A scuola di legalità ”.

Sagre ponte 2 giugno 2025 in Emilia Romagna: scopriamo gli eventi che ci faranno divertire - Il fine settimana che incornicia l'inizio dell'estate prende vita con appuntamenti in tutta la regione: tra cibo, mercatini, divertimento per grandi e piccoli e tanta musica

Maltempo giugno 2024, prorogato lo stato di emergenza in Emilia Romagna - Prorogato di dodici mesi lo stato di emergenza in Emilia Romagna in conseguenza degli eccezionali... - PiacenzaSera Vai su X

Comunicato Regione: Maltempo. L'Emilia-Romagna dichiara lo stato di crisi regionale dopo i violenti fenomeni meteo del 16 e 17 giugno, che hanno colpito le province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna e Forlì-Cesena. Il presidente de Pascale firma; Sfuriata temporalesca e nubifragi: dichiarato lo stato di crisi regionale dopo i violenti fenomeni del 16 giugno; Maltempo che il 17 giugno colpì anche Soliera: la Regione dichiara lo stato di crisi.

Maltempo del 16 e 17 giugno, stato di crisi regionale per alcuni comuni di Forlì-Cesena - Allagamenti, interruzioni stradali, danni a edifici pubblici e privati, frane: la Regione Emilia- Secondo corriereromagna.it

Maltempo, stato di crisi regionale: la provincia di Forlì-Cesena tra frane, allagamenti e strade interrotte - Otto comuni del Forlivese e Cesenate colpiti duramente dall’ondata di maltempo del 16 e 17 giugno. Come scrive altarimini.it