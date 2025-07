“La Ferrari ha avuto grandi campioni come Fernando Alonso e Sebastian Vettel in squadra. Ma nessuno di loro è diventato campione del mondo. Non voglio che accada anche a me “. Non è un bel periodo per Lewis Hamilton su Ferrari. Il sette volte campione del mondo, escluse le Sprint, non è ancora arrivato a podio (Leclerc invece già cinque volte) e sta faticando a trovare l’equilibrio e l’assetto giusto sulla nuova macchina. A svelare le sue angosce è stato il giornale tedesco Sueddeutsche Zeitung. Nonostante un buon settimo posto in Belgio, dopo che era partito dal diciottesimo, il pilota inglese sente che serva una svolta alla sua avventura in Rosso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Qui sono passati tanti campioni, ma nessuno ha vinto. Non voglio fare la stessa fine”: la stampa tedesca svela le angosce di Hamilton sulla Ferrari