Via Oblach | la delibera della rinascita

Fiumicino, 27 luglio 2025 – Una riqualificazione tanto attesa per un’area che da tempo chiede maggior attenzione e una migliore vivibilitĂ del quartiere: questo lo scopo della decisione della giunta comunale (n. 130 del 18072025), che tramite una delibera mette al centro via Giuseppe Oblach, ad Isola Sacra. Un apio progetto che punta sul giusto equilibro tra l’esigenza di aree verdi e parcheggi per i residenti della zona. Nuova vita, quindi, per un’area abbandonata a se stessa: sarĂ realizzato un parcheggio pubblico e il parchetto che era previsto inizialmente lascerĂ il posto a un parco attrezzato quattro volte piĂą grande, che sorgerĂ accanto all’area ( leggi qui ). 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it