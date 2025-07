Leoni Juventus | come superare la concorrenza dell’Inter? La mossa che ha in testa la dirigenza bianconera è questa Comolli potrebbe proporre questa soluzione al Parma

Leoni Juventus: la strategia di Comolli per superare la concorrenza dell’Inter e mettere le mani sul difensore del Parma. Ultimissimi dettagli. Un’operazione strategica, pensata per il futuro, che potrebbe beffare la concorrenza. Il calciomercato Juventus, come riportato da Tuttosport, si è inserita con prepotenza nella corsa a Giovanni Leoni, il talentuoso difensore del Parma, con un piano ben preciso: acquistarlo subito, ma lasciarlo in Emilia per un’altra stagione. Una mossa intelligente che va incontro alle esigenze di tutte le parti coinvolte. Il piano bianconero: acquisto ora, arrivo tra un anno. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Leoni Juventus: come superare la concorrenza dell’Inter? La mossa che ha in testa la dirigenza bianconera è questa. Comolli potrebbe proporre questa soluzione al Parma

Hancko Juventus, concorrenza sempre più folta per il difensore! Cifre importanti e un club arabo interessato: è ancora un obiettivo dei bianconeri? Ultime - di Redazione JuventusNews24 Hancko Juventus, concorrenza sempre più folta per il difensore: tutti gli aggiornamenti sul futuro del calciatore.

Molina Juventus, i bianconeri piombano sul terzino dell’Atletico Madrid! Cifre, concorrenza e quel dettaglio che potrebbe essere decisivo: le ultimissime - di Redazione JuventusNews24 Molina Juventus, i bianconeri piombano sul terzino dell’Atletico Madrid: tutti gli ultimi aggiornamenti sulle mosse dei bianconeri.

La Juventus sbaraglia la concorrenza e va in pole per l’attaccante: può arrivare a una condizione - A due giornate dalla fine del Campionato, la Juventus blinda il nuovo attaccante: occhio alle condizioni per l’approdo.

