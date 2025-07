Acciaio Italia e altri 10 Paesi chiedono uno scudo commerciale | come funziona e quali benefici ha

Un piano che secondo i firmatari dovrebbe assumere la forma di un sistema di contingenti tariffari, con volumi che siano per flessibili al fine di adattarsi all'evoluzione della domanda europea. Inoltre, dovrebbero essere previsti dazi doganali supplementari su tutte le importazioni eccedenti a quelle preventivate. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Acciaio, Italia e altri 10 Paesi chiedono uno scudo commerciale: come funziona e quali benefici ha

Acciaio verde in Italia: Wwf critica le aziende siderurgiche per scarsi progressi climatici - Le aziende siderurgiche italiane " hanno ampi margini di miglioramento dal punto di vista climatico e ambientale ".

Acciaio verde: ecco perché secondo il Wwf in Italia si può fare molto di più - Di WWF Italia È stata lanciata in questi giorni la prima analisi del WWF Italia sulle strategie e le performance dichiarate dalle principali aziende elettrosiderurgiche italiane, “Acciaio verde: a che punto siamo in Italia? Analisi delle strategie e delle performance dichiarate dalle principali aziende di settore”.

Produzione di acciaio in Italia: crescita del 6,1% ad aprile, trainata dai laminati piani - Produzione di acciaio in crescita del 6,1% a 1,8 milioni di tonnellate in aprile in Italia. E' quanto rende noto Federacciai, l'a federazione aderente a Confindustria che raggruppa le imprese siderurgiche italiane.

