Sognando Beckham arriva il sequel dopo 23 anni

Dopo 23 anni la regista di Sognando Beckham sta lavorando ad un sequel, a darle l'idea l'allenatrice della squadra femminile statunitense, Emma Hayes.

Sognando Beckham, confermato il sequel: coinvolti anche David e Victoria Beckham - Dopo oltre vent'anni dal successo del primo film, la regista conferma un sequel in lavorazione. E i Beckham preparano un nuovo documentario.

Dopo 25 anni sta per arrivare il sequel del film cult "Sognando Beckham", che ha lanciato la diva Keira Knightley.

