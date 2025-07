Arnesi da scasso e due mazze in auto | beccato e denunciato dai carabinieri di Pianella

E’ stato fermato per un controllo e in auto i carabinieri hanno trovato un cacciavite, un tondino di ferro e due mazze di legno che l’uomo avrebbe detenuto senza giustificato motivo. A finire nei guai un extracomunitario fermato dai militari la notte tra il 28 e il 29 luglio a Pianella durante un. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

In questa notizia si parla di: mazze - auto - carabinieri - pianella

