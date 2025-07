West Nile seconda vittima in Campania Un morto anche a Latina | sei decessi nel 2025

Sono due i pazienti deceduti con positività al virus West  Nile  in Campania dall’inizio dell’anno. Prima dell’80enne di Maddaloni (Caserta) con patologie pregresse morto ieri mattina all’ospedale ‘Sant’Anna e San Sebastiano’ di Caserta dopo alcuni giorni di ricovero, venerdì scorso è deceduto un 74enne di Pomigliano d’Arco (Napoli) all’ Ospedale del Mare di Napoli. Il 74enne, anch’egli paziente particolarmente fragile, era giunto lo scorso 20 luglio al pronto soccorso dell’ospedale di Ponticelli per un’emorragia gastrica e, durante il ricovero, è emersa la positività al virus West  Nile. Il decesso venerdì 25 luglio, dopo 5 giorni di ricovero. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - West Nile, seconda vittima in Campania. Un morto anche a Latina: sei decessi nel 2025

In questa notizia si parla di: campania - morto - west - nile

Ieri in Campania: ancora sangue sul lavoro, morto operaio edile - Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, martedì 6 maggio 2025. Avellino – Momenti di terrore nella serata di ieri, quando una ragazza di 15 anni è precipitata dal terzo piano di un’abitazione  situata nel centro urbano di Taurano, in provincia di Avellino.

15enne scomparso in Campania trovato morto nel Torinese - E' stato ritrovato morto nel Torinese in circostanze tutte ancora da chiarire il 15enne di Mondragone (Caserta), Rayan Mdallel, di cui non si avevano più notizie dal 30 gennaio scorso, quando si era allontanato da casa facendo perdere le sue tracce.

Rayan Mdallel trovato morto nel Torinese, giallo sul 15enne scomparso da tre mesi in Campania - È di Rayan Mdallel il corpo trovato nel Torinese in circostante ancora tutte da chiarire. Il giovane di 15 anni era scomparso dal 30 gennaio scorso da Mondragone, in provincia di Caserta.

West Nile, a Napoli morto un 74enne all'Ospedale del Mare. Salgono a due le vittime in Campania Vai su X

West Nile, primo morto in Campania: è un uomo di 80 anni #westnile #campqnia #virus #paura #morto Vai su Facebook

West Nile, seconda vittima in Campania: morto un 74enne di Pomigliano; West Nile, seconda vittima in Campania: morto un 74enne; Virus West Nile, prima vittima anche in Campania: morto 80enne a Maddaloni - Salernonotizie.it.

West Nile, seconda vittima in Campania: morto 74enne ricoverato a Napoli - Sono due i pazienti deceduti con positività al virus West Nile in Campania dall'inizio dell'anno. Come scrive lapresse.it

West Nile: è morto un 74enne di Pomigliano d'Arco, è la quinta vittima - Un uomo di 74 anni di Pomigliano d'Arco è la seconda vittima del West Nile in Campania e la quinta in Italia. Segnala msn.com