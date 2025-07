Tacos con pollo e verdure | gusto leggerezza e salsa allo yogurt

Una ricetta facile e bilanciata dei tacos con pollo, carote, cavolo nero e avocado, arricchiti da una salsa allo yogurt dolce e irresistibile. Un’esplosione di colori, sapori e consistenze racchiusa in un taco: questi tacos con pollo, verdure saltate e salsa allo yogurt sono perfetti per un pasto informale ma ricco di gusto. Facili da preparare, leggeri e bilanciati, uniscono la morbidezza del pollo insaporito con Granulare Carne Bio Bauer, la croccantezza delle carote e del cavolo nero, e la freschezza dell’avocado. Il tocco in più? Una salsa allo yogurt leggermente dolce che rende ogni morso ancora più irresistibile. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

