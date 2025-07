Alta velocità e regionali Spiraglio di speranza per i pendolari del Valdarno

Giovedì 17 luglio si è svolta la cabina di regia con la partecipazione delle regioni Toscana, Umbria e Lazio, i vertici nazionali di Rfi e Trenitalia, e i sindaci dei comuni interessati, per discutere della delibera Art 1782024. Tale delibera stabilisce che, a partire dal 1° gennaio 2026, i. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

In questa notizia si parla di: alta - velocità - regionali - spiraglio

Sulla Milano-Roma sfreccia l'alta velocità dell'enogastronomia - Grandi piatti, ottime materie prime e una terra, quella della regione laziale, che mira ad andare oltre i luoghi comuni classici facendosi scoprire con numerose eccellenze anche in mercati lontani, sia nazionali che oltreoceano

Donna cammina vicino ai binari dell’alta velocità a Firenze: traffico in tilt, ritardi di oltre un’ora - I treni dell'Alta Velocità, Intercity e Regionali hanno subito rallentamenti fino a 60 minuti per una donna che vagava nei pressi dei binari vicino alla stazione di Rifredi, Firenze.

Cina: al via funzionamento di prova di ferrovia ad alta velocita’ Chongqing-Xiamen - Il personale ferroviario attende la partenza sul treno di prova ad alta velocita’ nella municipalita’ sud-occidentale cinese di Chongqing, oggi 9 maggio 2025.

Alta velocità e regionali. “Spiraglio di speranza per i pendolari del Valdarno”; Linea lenta, lo spiraglio di Art. La Regione: sconto del 20 per cento ai pendolari per i disagi; Pendolari: si apre uno spiraglio. Art pronta a cambiare la delibera sulla ‘linea lenta’.