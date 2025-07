Ozzy Osbourne morto per eutanasia | la tesi del suo biografo e le ‘prove’

Nell'immaginario collettivo tutto quello che riguarda Ozzy Osbourne rimane fisso, granitico, per certi versi inarrivabile. Anche la morte del frontman dei Black Sabbath, a poco più di due settimane dal suo addio al pubblico durante il live di Birmingham. Era tornato a casa, Ozzy. La rockstar amatissima aveva 76 anni e dal 2020 era affetto dal morbo di Parkinson. 'Il principe delle tenebre" sarà raccontato nella riedizione della biografia dal titolo 'Ozzy la storia', edita da Il CastelloChinaski, firmata da Ken Paisli. Esaurite tutte le c opie delle precedenti edizioni, l'autore pubblica una nuova versione aggiornata al 2025 e corredata da una ampia galleria fotografica con decine di scatti dedicati all'artista.

Ozzy Osbourne potrebbe non essere morto a causa delle conseguenze del Parkinson. Secondo il biografo Ken Paisli, che ha scritto un libro sulla sua vita, potrebbe essersi sottoposto all'eutanasia I dettagli che potrebbero avvalorare la tesi di Paisli

