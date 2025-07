West Nile De Luca | No allarme ma avere massima attenzione

Tempo di lettura: < 1 minuto “Ferma restando la necessitĂ di avere il massimo di attenzione, non abbiamo una situazione di allarme. Non c’è preoccupazione. Devo dirvi, sinceramente, che da un punto di vista statistico è una situazione meno preoccupante dell’anno scorso, nel senso che lo scorso anno abbiamo avuto piĂą decessi di quanti ne registriamo oggi”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in merito alla situazione in Campania per il virus West Nile. Il presidente ha sottolineato che “anche i casi di decessi che registriamo riguardano persone anziane che avevano altre patologie. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - West Nile, De Luca: “No allarme, ma avere massima attenzione”

In questa notizia si parla di: luca - allarme - avere - attenzione

John Elkann e Luca De Meo: Un allarme per l'industria automobilistica europea - 'Auto: John Elkann e Luca De Meo suonano l'allarme': questo il titolo del quotidiano francese Le Figaro, che oggi propone un'intervista congiunta ai due alti responsabili dell' industria automobilistica europea.

Sanità , allarme di De Luca: Mancano i medici. Subito retribuzioni adeguate - “C’è un problema salariale in generale in Italia, ma c’è un problema retributivo che riguarda il personale medico.

Allarme dell'Istat, 100mila salernitani rinunciano alle cure: Vietri (FdI) contro De Luca - Un salernitano su dieci decide di non curarsi a causa delle liste d’attesa troppo lunghe o perché non può permettersi le cure necessarie.

ATTENZIONE! Le previsioni indicano la possibilità di violenti temporali e forti grandinate sul Veneto dalle 14 di oggi domenica 6 luglio fino alle 9 di domattina. L'allerta su tutto il territorio regionale è di PRE-ALLARME (livello arancione), tranne sul Vai su Facebook

West Nile, 8 casi, di cui 4 ricoveri, in Campania. De Luca: Situazione sotto controllo; West Nile, l'allarme in Campania: 8 i casi accertati, 4 in rianimazione; West Nile, otto casi al Cotugno di Napoli: due pazienti ricoverati e un positivo al Cardarelli. Il virologo: «Sintomi simili all'influenza».

West Nile, otto casi in Campania. De Luca: "Il problema c'è ma non i focolai estesi" - Scatta l'allarme in Campania: salgono a otto i casi di infezione da virus del West Nile, di cui quattro gravi, in rianimazione negli ... Da iltempo.it

Ricette mediche falsificate per avere psicofarmaci, l’allarme dei ... - TREVISO – Ricette mediche falsificate per entrare in possesso di psicofarmaci. Riporta ilgazzettino.it