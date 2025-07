Fa il bagno nella fontana in piazza e corre nudo per le strade della città

Si è lanciato nella fontana di piazza Medaglie d’Oro a Capua, poi nudo ha iniziato a correre per strada. Protagonista un giovane straniero affetto con ogni probabilitĂ da disturbi psichici.Le imprese sono state riprese da alcuni utenti con i video che stanno facendo il giro del web. Nelle clip. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: fontana - piazza - nudo - bagno

