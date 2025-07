Una delegazione delle camere penali in visita al carcere

Le Camere Penali di Napoli Nord e Santa Maria Capua Vetere oltre ai rappresentanti dell'Osservatorio Carcere istituito presso l'Unione Camere Penali Italiane parteciperanno all'iniziativa 'Ristretti in agosto: diamo voce a chi, purtroppo, voce non ha'. La visita sarà effettuata il 7 agosto

Camere penali in sciopero tre giorni per il decreto sicurezza, adesione anche ad Ancona - ANCONA – Incostituzionalità del decreto sicurezza definito peggio del disegno di legge. Entrato in vigore il 12 aprile scorso ha sortito già i primi effetti con una astensione di tre giorni in cui gli avvocati aderenti allo sciopero, indetto dalle Camere Penali, incroceranno le braccia fino a.

"Decoro e dignità professionale". La stoccata delle Camere penali agli avvocati del caso Garlasco - Parole durissime dell'osservatorio deontologia dell'Unione Camere penali sulla nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi e che ormai da settimane sta catalizzando l'attenzione mediatica

L'Unione Camere Penali visita il carcere: "Grave carenza di personale e criticità di alcuni ambienti" - In occasione dell’Open Day delle Camere Penali, che si svolgerà a Rimini presso il Palacongressi nei giorni di venerdì 13 e sabato 14 giugno, venerdì mattina si è svolta una visita significativa presso la Casa Circondariale di Rimini, organizzata dall’Osservatorio Carcere dell’Unione delle Camere.

Mercoledì 30 luglio visita al carcere e conferenza pubblica con Nessuno Tocchi Caino e Camere Penali di Marsala e Trapani

Carcere Ancona: troppi detenuti in cella, non possono stare in piedi tutti insieme E finestre che non si aprono