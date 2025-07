Aggredito in pieno centro a Napoli, Cicalone torna far parlare di sĂ©. L’influencer ha raccontato: “Sono stato colpito con un oggetto pesante, riportando alcune ferite e una forte contusione al braccio sinistro”. E quando lo menano, di solito, per lui è occasione di show con la sua fedele Evelina Zullino al seguito, pronta a registrare tutto. Ormai è una web-star Cicalone, con 20mila euro di fatturato al mese, almeno stando a quanto rivela il Corriere della Sera. Soldoni, insomma. Cinquantenne romano, ex-istruttore di pugilato, campione di kickboxing, ex-manager dei negozi Mondadori, della catena di Blockbuster (poi fallita), e del settore commerciale di Apple. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Cicalone, ecco quanto guadagna al mese: cifre clamorose