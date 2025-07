Pericolo tra le mura 2022 come finisce | spiegazione finale

Pericolo tra le mura è un film del 2022, che va in onda su TV8 oggi, 29 luglio 2025, alle ore 13.50. La trama segue la storia di una madre molto impegnata, che decide di assumere un’infermiera per prendersi cura del ricco padre, affetto da demenza. Ma ecco che la seducente donna inizia a mostrare il suo lato oscuro. Pericolo tra le mura: riassunto trama completa. Leggi anche: I segreti di Yellowstone come finisce: storie vere e finale spiegato. La trama del film inizia in una casa di cura, dove un’infermiera fa un’iniezione letale a Ruth, una paziente ricca, e la uccide. Sua figlia Madison, con il marito Emmett e la figlia Hailey, ospitano il memoriale in memoria della donna. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

