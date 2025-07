Volterra cane abbandonato senza cibo né acqua | denunciati tre familiari

Volterra (Pisa), 29 luglio 2025 – Una cucciola di pastore tedesco, abbandonata per più giorni senza cibo e acqua. Il triste fatto è avvenuto in un’abitazione di Volterra. Secondo quanto accertato dai carabinieri forestali del nucleo di Volterra, intervenuti insieme alla Polizia Municipale e al personale dei servizi veterinari della Asl, l’ animale era stato lasciato da giorni all’interno della casa, privo di qualsiasi possibilità di nutrirsi o dissetarsi. I tre, legati tra loro da rapporti di parentela, si sono del tutto disinteressati del cane, tanto da rendersi irreperibili. Sono stati quindi denunciati per abbandono di animale, reato che prevede l’arresto fino a un anno o l’ammenda da 5. 🔗 Leggi su Lanazione.it

