Dazi Parigi e Berlino bocciano l' intesa

L'iniziale ottimismo sull'accordo commerciale siglato in Scozia tra la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen e il leader americano Donald Trump ha avuto vita breve. La moneta unica è sotto pressione, segno evidente che con il passare delle ore aumenta la preoccupazione sull'impatto che le tariffe avranno sui settori chiave e sulla crescita europea. Nato per scongiurare l'imposizione unilaterale di dazi al 30% da parte degli Stati Uniti, il patto è stato definito dal vicepresidente della Commissione Maros Sefcovic "il miglior compromesso possibile", ma tra le capitali europee prevalgono dubbi e malumori.

Borse europee in calo dopo l’annuncio dei dazi Trump del 50% sull’UE, con Milano a -3,23%, Francoforte a -2,33%, Parigi a -2,77% e Londra a -1,29% - L’annuncio dei dazi sull’UE, in vigore dal 1° giugno, scuote i mercati europei con forti vendite. A Piazza Affari la pressione si concentra su banche e industria: Banca MPS crolla del 7,19%, Stellantis perde il 5,60% e STMicroelectronics scende del 5,45% Borse europee in calo dopo l’annuncio

Borsa: l'Europa cresce con la schiarita sui dazi, Parigi +1,2% - I mercati azionari del Vecchio continente ampliano di qualche frazione i loro guadagni con le nuove speranze di una schiarita sui dazi tra Europa e Stati Uniti: bene il listino di Parigi che sale dell'1,2%, con Francoforte che oscilla attorno alla crescita di un punto percentuale.

