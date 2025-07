Undici Paesi Ue chiedono a Bruxelles uno scudo commerciale per l’acciaio

Undici Paesi europei, tra cui l’Italia (gli altri sono Austria, Belgio, Bulgaria, Francia, Grecia, Lussemburgo, Polonia, Romania, Slovacchia e Spagna) hanno chiesto alla Commissione Ue di creare uno scudo commerciale per l’acciaio. «Chiediamo alla Commissione europea di presentare il prima possibile una proposta per un nuovo quadro di protezione commerciale contro gli effetti dannosi delle sovra capacitĂ siderurgiche», si legge nel non-paper (un documento non ufficiale) scritto su iniziativa di Parigi. «In ogni caso, questo futuro quadro deve entrare in vigore il prima possibile, a partire dal primo gennaio 2026». 🔗 Leggi su Lettera43.it

