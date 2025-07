Bisogna fermare la strage di vite e di diritti nelle carceri Italiane | il 30 luglio la mobilitazione

Il Presidente della Repubblica, il 30 giugno, rivolgendosi al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (D.A.P.) ha espresso un richiamo forte rivolto al Governo e alla Politica in generale con cui, espressamente, ha sottolineato che le carceri non possono calpestare i diritti dei detenuti. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Carceri, Mattarella: assicurare pieno rispetto diritti dei detenuti - Roma, 16 mag. (askanews) – “É necessario un forte impulso e uno sforzo congiunto di tutte le parti interessate, affinché la vita penitenziaria assicuri sempre il pieno rispetto dei diritti dei detenuti – in particolare di quelli più vulnerabili – nell’adempimento dei principi della Costituzione, ispirandosi al senso di umanità che essa prescrive”.

Giustizia lenta e carceri che scoppiano, quanto spende lo Stato italiano per indennizzi e mancato rispetto dei diritti dell’uomo - Nel caso in cui un processo giudiziario si protrae per un periodo di tempo lunghissimo, l’imputato ha diritto ad un indennizzo.

"Fermare la strage di vite e di diritti nelle carceri" - Una strage 'silenziosa' che va fermata. Ad alzare la voce in questo periodo in cui molti si godono le vacanze, o stanno per andarci, è don Salvatore Saggiomo, Garante provinciale dei diritti dei detenuti: "In qualità di Garante dei diritti delle persone private della libertà personale della.

Non c'è più tempo! Bisogna fermare la strage di vite e di diritti nelle carceri Italiane!

