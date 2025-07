Doccia fredda per Alberto Angela | chi l’avrebbe detto serata da dimenticare

News tv. – Alberto Angela non sbaglia mai il tono, la postura, le parole. È rassicurante come una bussola in un’epoca rumorosa. Con Noos – L’avventura della conoscenza ha provato ancora una volta a portare il sapere in prima serata su Rai 1. E lo ha fatto con il suo stile inconfondibile: gentilezza, passione e contenuti curati. Ma stavolta qualcosa non ha funzionato. Nemmeno il finale di stagione è riuscito a invertire la tendenza. Leggi anche: Glass Heart, la nuova serie giapponese su Netflix racconta le ambizioni di una giovane musicista Leggi anche: “Mercoledì 2”: misteri e nuove minacce: tutto sulla seconda stagione della serie cult di Tim Burton . 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Doccia fredda per Alberto Angela: chi l’avrebbe detto, serata da dimenticare

Alberto Angela, stasera su Rai 1 riparte "Noos", svelato il primo ospite: le anticipazioni - News tv. Stasera su Rai 1 riparte "Noos", svelato il primo ospite: bel colpo per Alberto Angela – La scienza diventa spettacolo e conoscenza: va in onda da lunedì 23 giugno su Rai 1 la nuova edizione di "Noos – L'avventura della conoscenza", il programma ormai diventato un appuntamento fisso per tutti gli appassionati di divulgazione.

"Stanotte a Torino" è il nuovo speciale che Alberto Angela sta preparando in vista del Natale 2025. Si torna dove tutto era iniziato: era infatti il 2015 quando al Museo Egizio di Torino si girò il primo speciale.

