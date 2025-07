Goletta Verde approda nel Cilento Castellabate unica tappa campana nel segno del mare pulito

Castellabate, nel Salernitano, ospiterĂ l’unica tappa in Campania di Goletta Verde 2025. Un riconoscimento di grande valore per il territorio, scelto da Legambiente come simbolo dell’impegno per la tutela del mare e della biodiversitĂ lungo le coste italiane. La storica campagna ambientalista farĂ tappa il 30 e 31 luglio proprio nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, dove prenderanno vita due giornate dense di iniziative, incontri, laboratori e attivitĂ di sensibilizzazione dedicate al mare e alla sostenibilitĂ . Domani, mercoledì 30 luglio si aprirĂ alle 10,30 con la partenza della Goletta dal porto di San Marco per un’attivitĂ di pulizia ambientale sull’isola di Punta Licosa, una delle aree piĂą suggestive e delicate del litorale cilentano. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

