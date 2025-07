Fondi per il verde pubblico e per nuovi vigili urbani D' Angelo | Approvate importanti misure per il nostro territorio

Oltre al riconoscimento di debito fuori bilancio in seno al consiglio comunale del comune di San Tammaro sono state approvate misure per il territorio.“Son stati incrementati i fondi per la manutenzione del verde pubblico, sono stati previsti interventi al campo sportivo per migliorare. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Laghetto verde, servono 600mila euro. Fondi per il recupero dell’invaso: "Risorse idriche per l’antincendio" - di Massimo Cherubini Definito il quadro economico per il recupero del laghetto verde di Abbadia San Salvatore.

Il Comune rivede il piano dei lavori pubblici: serviranno 30 milioni per cambiare volto a Bologna; Un albero in dono alla tua Città . Prosegue nel 2025 l’iniziativa rivolta ai privati che desiderano contribuire allo sviluppo del patrimonio arboreo. – Verde Pubblico; Sicurezza e verde pubblico. Dibattito in consiglio sulla variazione di bilancio.

Sicurezza e verde pubblico. Dibattito in consiglio sulla variazione di ... - Il vicesindaco Carrozzino: "Manovra legata ai fondi regionali per ’Riempire i Vuoti’". Si legge su lanazione.it

Verde pubblico, la manutenzione entra nel vivo: "Trovati i fondi per un ... - Abbiamo una pianificazione per la manutenzione ordinaria del verde che copre fino a dicembre, con fondi stanziati per il triennio 2025- Secondo ilrestodelcarlino.it